Ordine d’arrivo MotoGP Sprint GP Brasile 2026 | risultati e classifica

Sabato 21 marzo si è corsa la gara Sprint del GP del Brasile 2026 nel Motomondiale, sulla pista dell’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna. La competizione, valida per la seconda tappa del campionato, si è svolta sulla distanza di 15 giri e ha visto i piloti sfidarsi per l’ordine di arrivo. I risultati e la classifica sono stati aggiornati al termine della corsa.

Il Motomondiale 2026 ha visto proseguire sabato 21 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 15 giri dell’ Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, valida per la seconda tappa inaugurale del calendario di MotoGP. ORDINE D’ARRIVO MOTOGP SPRINT GP BRASILE 2026. Classifica a 7 giri dal termine 1 F. Di Giannantonio 2 M. Marquez +1.315 3 M. Bezzecchi +1.981 4 J. Martin +2.051 5 F. Quartararo +2.710 6 A. Ogura +2.830 7 A. Marquez +3.208 8 F. Bagnaia +3.599 9 P. Acosta +3.893 10 D. Moreira +4.306 11 L. Marini +4.763 12 J. Zarco +5.222 13 R. Fernandez +5.487 14 B. Binder +5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Brasile 2026: risultati e classifica Articoli correlati Ordine d’arrivo MotoGP, GP Thailandia 2026: risultati e classifica garaLIVE MotoGP, GP Thailandia 2026 in DIRETTA: Bezzecchi in fuga solitaria! Marquez in grande difficoltà, Bagnaia anonimo Quando la prossima gara di... Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Thailandia 2026Pedro Acosta ha vinto la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026, primo appuntamento della nuova stagione per il Mondiale MotoGP. L'incidente tra le McLaren nella partenza della Sprint del GP degli Stati Uniti ad Austin Aggiornamenti e notizie su Ordine d'arrivo MotoGP Sprint GP... Temi più discussi: MotoGP Brasile, Classifica Prove: Zarco batte Marquez, la pioggia beffa il Bez; MotoGP sull’incognita pista di Goiânia in Brasile; Antonelli riporta l'Italia in trionfo in F1! Hamilton 3°, primo podio in Ferrari; Ordine d’arrivo F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli trionfa a Shanghai! Hamilton davanti a Leclerc. Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Brasile 2026: risultati e classificaIl Motomondiale 2026 ha visto proseguire sabato 21 marzo il fine settimana del GP del Brasile, con la consueta gara Sprint, che si è disputata sulla distanza dei 15 giri dell’Autódromo Internacional ... oasport.it MotoGP, Bezzecchi vince il GP Thailandia: Acosta 2° nel dominio Aprilia, classifica e ordine di arrivo a BuriramBezzecchi vince il GP Thailandia di MotoGP 2026: Acosta secondo, Fernandez terzo. L’ordine di arrivo e la classifica piloti dopo la gara. fanpage.it "Serviva una scintilla, la parola d’ordine è stata coraggio” Il commento di capitan Matteo Bianchetti nel post partita di Parma-Cremonese uscremonese.it/bianchetti-ser… #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #ParmaCremonese x.com Rifare il letto al mattino è spesso visto come un piccolo gesto di ordine e controllo che può influire positivamente sulla nostra giornata. La psicologia suggerisce che completare questa attività semplice ma significativa aiuta a stabilire un senso di routine e disci facebook