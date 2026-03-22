Oggi a Pesaro si svolge il secondo appuntamento della rassegna Bambini in Piccola presso il teatro della Piccola Ribalta in via dell’Acquedotto 15. L’evento è dedicato ai più piccoli e vede come ospite d’eccezione Alex Gabellini, che propone uno spettacolo incentrato sulla poesia e sull’allegra saggezza di nonno Florindo. La manifestazione prosegue la sua programmazione con un focus speciale rivolto ai bambini della città.

PESARO Prosegue la rassegna Bambini in Piccola con il secondo appuntamento della Stagione teatrale della Piccola Ribalta, in via dell’Acquedotto 15, a Pesaro, dedicato ai più piccoli ed affidato ad un ospite d’eccezione: Alex Gabellini. Alex è un attore, autore teatrale e clown con una consolidata esperienza nell’attività formativa e teatrale rivolte all’infanzia e ai giovani. Oggi con doppio spettacolo alle 16,30 e alle 18,30, presenterà il suo Florindo Ceccaroli in Un nonno da cortile, un viaggio allegro e poetico, somma dei saperi dei nonni, delle tradizioni popolari e del magnifico mondo della natura. Florindo Ceccaroli è buffo, genuino, ironico, e ha due grandi passioni: la campagna e il circo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oggi nonno Florindo ci regalerà la sua allegra e poetica saggezza

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