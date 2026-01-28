Bnp Paribas Tante opportunità

Il settore bancario toscano continua a cercare nuovi dipendenti. Bnp Paribas apre diverse posizioni, rivolte sia a professionisti esperti sia a giovani senza esperienza. Le offerte di lavoro sono numerose e variano in base alle competenze richieste. La banca punta a rafforzare il proprio team e a trovare nuove risorse sul territorio.

Il settore bancario continua a offrire opportunità di lavoro anche in Toscana, con ricerche che spaziano dai profili specializzati a quelli junior. Tra i gruppi più attivi c'è Bnp Paribas, che ha vacanti circa cento posizioni a livello nazionale, molte delle quali interessano anche il territorio toscano. All'interno del gruppo, Arval cerca a Firenze un Finance credit insurance officer da inserire con contratto a tempo indeterminato. Il candidato ideale ha una laurea in ambito finanziario o contabile, esperienza pregressa in settori analoghi, buona conoscenza dei contratti e della contabilità, padronanza di Excel e inglese fluente.

