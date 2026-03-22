Marina Berlusconi si è recata questa mattina al seggio di Milano per esprimere il suo voto sul referendum sulla riforma della giustizia. Dopo aver votato, ha dichiarato che dedicherà il risultato a suo padre domani, a seconda dell’esito del voto. La sua presenza in seggio è stata accompagnata dalle sue parole, senza ulteriori commenti o dettagli.

Marina Berlusconi nella tarda mattinata di oggi è andata a votare al referendum sulla riforma della giustizia a Milano. E come già annunciato nelle scorse settimane, ha fatto sapere di avere convintamente votato sì. “Non è questione di dediche - ha detto ai giornalisti - è questione di esercitare un voto oggi per poter dare un contributo positivo al futuro di questo Paese. È un’occasione quella di oggi che non possiamo farci sfuggire, la dedica è agli italiani, sperando che prevalga il Sì per un'Italia civile democratica e moderna". Poi ha posticipato a domani, "quando si sapranno gli esiti", una eventuale dedica al padre ed ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, mancato nel 2023. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Marina Berlusconi al seggio vota sì. "La dedica a mio padre? La farò domani dopo gli esiti"

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