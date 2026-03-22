L’ora di Italiano negli Istituti tecnici Ha ancora senso l’accumulo storicistico-nozionistico? Lettera

Un docente di Italiano e Latino, che insegna anche all’università, ha scritto una lettera in cui si confronta con il dibattito sull’insegnamento della materia negli istituti tecnici. La discussione si concentra sull’attuale metodo di insegnamento, che ancora si basa su un approccio storico e nozionistico, e sulla sua validità nel contesto delle innovazioni recenti.

inviata da Marco Ricucci Docente di Italiano e Latino e professore a contratto presso l’Università degli Studi di Milano - Intervengo nel dibattito sull’insegnamento dell’italiano, alla luce della recente innovazione negli istituti tecnici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: PNRR, 40 milioni per campus formativi negli istituti tecnici e professionali. DECRETO Riforma Istituti Tecnici: meno ore di italiano e scienze. L’analisi del prof. MaggiMaggi analizza la riforma dei tecnici: meno ore di italiano e scienze spengono lo spirito critico e tagliano le cattedre L'articolo . Una selezione di notizie su Italiano negli Temi più discussi: Cosa succede se nella scuola si continua a togliere senza mai aggiungere? - di Enrico Galiano; Riforma degli istituti tecnici, la Gilda degli Insegnanti è critica: tagli a geografia, italiano e seconda lingua nei quadri orari dal 2026/27; Salario minimo e massimo: introdurli riduce le disuguaglianze senza penalizzare occupazione e crescita; L’italiano in Svizzera: una lingua da proteggere, ma tutt’altro che in declino. Istituti tecnici, al via la riforma: meno ore di italiano e geografia. Gilda Insegnanti: Assetto allarmanteAl via il nuovo assetto orario introdotto dal D.M. del 19 febbraio 2026 dal MIM, per quanto riguarda gli Istituti Tecnici e operativo dall’anno scolastico ... fanpage.it Riforma degli istituti tecnici: meno ore per italiano, geografia e lingueDal 2026/2027 nuovo assetto orario con tagli alle materie fondamentali: i sindacati denunciano un sistema scolastico sempre più impoverito A partire dall’anno scolastico 2026/2027, entrerà in vigore i ... msn.com "Lunedì ero a casa con la febbre, ora sono qui a parlare di una 'quasi finale' e di un 'quasi record italiano'. Mi dà fiducia per le outdoor" A Torun 1:59.33 per Eloisa Coiro in semifinale negli 800 metri #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps facebook