LIVE Cocciaretto-Ostapenko 5-7 2-4 WTA Doha 2026 in DIRETTA | la lettone ottiene il break in questo secondo parziale

Al torneo di Doha, Ostapenko ha preso il comando nel secondo set contro Cocciaretto. La lettone ha ottenuto un break e ora conduce 4-2. La partita è ancora aperta, ma Ostapenko sembra aver preso il ritmo e si difende bene con servizi efficaci. Cocciaretto cerca di rispondere, ma finora non riesce a mettere sotto pressione la rivale. Seguiremo gli sviluppi in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 Rovescio lungolinea vincente della numero 24 WTA. A-40 Altro servizio esterno vincente della nativa di Riga. 40-40 Servizio esterno vincente di Ostapenko. 40-A Largo il diritto incrociato giocato in difesa dal centro del campo della lettone. Palla del controbreak. 40-40 Lungo il diritto lungolinea della nativa di riga. 40-30 Servizio interno vincente della classe ’97. 30-30 Diritto incrociato e vincente di Ostapenko. 15-30 Servizio interno vincente della lettone. 0-30 Risposta di diritto incrociata e vincente della marchigiana. 0-15 Diritto incrociato e vincente della portacolori del bel paese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Ostapenko, 5-7, 2-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: la lettone ottiene il break in questo secondo parziale Approfondimenti su Cocciaretto Ostapenko LIVE Cocciaretto-Ostapenko, 5-7, 2-3, WTA Doha 2026 in DIRETTA: la lettone ottiene il break in questo secondo parziale Questa mattina a Doha, la partita tra Cocciaretto e Ostapenko è iniziata con un primo set molto combattuto, che ha visto la lettone portarsi avanti 7-5. LIVE Cocciaretto-Ostapenko, 5-6, WTA Doha 2026 in DIRETTA: la lettone fa di nuovo il break e servirà per il primo parziale La partita tra Cocciaretto e Ostapenko a Doha entra nel momento clou. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Cocciaretto Ostapenko Argomenti discussi: Doha su SuperTennis: Cocciaretto da paura, primi quarti da 1000!; LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 6-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra strappa il pass ai quarti in un WTA 1000 per la prima volta in carriera; Doha su SuperTennis, quarti: Cocciaretto chiede strada a Ostapenko (live alle 13 in tv); Cocciaretto nei quarti a Doha: il programma su Sky. LIVE Cocciaretto-Ostapenko, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra per continuare a sognareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale del primo quarto di finale di ... oasport.it LIVE Cocciaretto-Li, 7-6, 5-7, 6-4, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’azzurra strappa il pass ai quarti in un WTA 1000 per la prima volta in carrieraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 Chiudiamo qui la diretta LIVE testuale. Continuate a seguire OA Sport per non perdervi nessuna novità dal ... oasport.it Dalle ore 13:00 live su @SuperTennisTv al commento del primo QF odierno del WTA 1000 di Doha: Ostapenko Cocciaretto #tennis | #telecronache x.com GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI giovedì 12 DOHA Ore 13 Cocciaretto vs Ostapenko Ore 15:00 doppio Errani-Paolini vs Melichar- Martinez BUENOS AIRES Ore 17:00 Darderi vs Barrios Vera Forza ragazzi Doha:SuperTennis, streaming facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.