LIVE Motocross GP Argentina MXGP 2026 in DIRETTA | tra poco gara-2!

Alle 19:39, è iniziata la diretta della gara-2 del GP di Argentina di MXGP. La corsa si sta svolgendo con i piloti impegnati sui tracciati del circuito argentino. La manifestazione è trasmessa in tempo reale, con aggiornamenti continui sugli eventi che si svolgono durante la competizione. La gara prosegue con i concorrenti che affrontano le diverse sezioni del percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.39 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di gara-2 del GP di Argentina di MXGP. 17.57 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 20 per gara-2 di MXGP. 17.55 Grande vittoria per Herlings che parte bene, poi si mette a studiare il compagno di team Vialle per sorpassarlo nelle battute finali. Febvre recupera fino al terzo posto, Adamo crolla nel finale dopo la caduta chiudendo undicesimo. Brutta caduta anche per Bonacorsi da valutare per gara-2. 17.53 Ecco l'ordine di arrivo di gara-1: 1 84 Herlings, Jeffrey NED HON 36:02.812 17 1:59.874 7 2:02.985 2:01.031 2:00.434 0:28.573 0:30.233 0:34.