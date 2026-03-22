LIVE Biathlon Mass start maschile Oslo 2026 in DIRETTA | ultima gara della stagione

Oggi si svolge a Oslo Holmenkollen la mass start maschile di biathlon, ultima gara della stagione 20252026 della Coppa del Mondo. La competizione è visibile in diretta streaming e rappresenta l’evento conclusivo del circuito. I biathleti partecipanti si sfidano sulla pista norvegese in una gara che termina la serie di appuntamenti internazionali di quest’anno. La diretta è disponibile per gli appassionati che vogliono seguire i risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della mass start maschile di Oslo Holmenkollen, ultima gara stagionale della Coppa del Mondo di biathlon 20252026. Assegnate tutte le coppe di specialità e la sfera di cristallo generale vinta dal francese Eric Perrot. Il transalpino è peraltro già certo di portare a casa anche la Coppa della partenza in linea. Gara che dunque si presterà a diverse interpretazioni con gli atleti liberi dalle ansie della classifica. Si chiude un’annata ricca di soddisfazioni per il biathlon maschile italiano, orfano nell’ultima parte di stagione di un Tommaso Giacomel superlativo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Mass start maschile Oslo 2026 in DIRETTA: ultima gara della stagione Articoli correlati Leggi anche: LIVE Biathlon, Mass start femminile Nove Mesto 2026 in DIRETTA: ultima gara in Coppa del Mondo per Dorothea Wierer LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per chiudere in bellezzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova con partenza in linea da 12. Perrot raddoppia nella mass start: Tommaso Giacomel perde la vetta della generale | HIGHLIGHTS Una selezione di notizie su LIVE Biathlon Mass start maschile Oslo... Temi più discussi: LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per chiudere in bellezza; 10km Sprint - Uomini Video correlati: Live Biathlon Aggiornamenti; LIVE Biathlon, Mass start maschile Oslo 2026 in DIRETTA: ultima gara della stagione; Live Women 12.5km Mass Start - Oberhof: Punteggi & Highlights Biathlon - 08/01/2012. LIVE Biathlon, Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA: Lisa Vittozzi per chiudere in bellezzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova con partenza in linea da 12.5 chilometri ... oasport.it A che ora il biathlon oggi: startlist mass start Oslo Holmenkollen, tv, streamingOggi, domenica 22 marzo, andranno in scena le due Mass Start dell'ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi di Oslo Holmenkollen ... oasport.it Biathlon – Sturla Holm Lægreid fissa gli obiettivi per il futuro: “Al termine della stagione vorrei prendere la patente della moto” - facebook.com facebook ULTIM'ORA BIATHLON Coppa del Mondo, Lisa #Vittozzi vince l'inseguimento di Otepaa (EST): terza vittoria stagionale per l'azzurra in Coppa #SkySport #Biathlon x.com