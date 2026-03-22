LIVE Biathlon Mass start femminile Oslo 2026 in DIRETTA | al via l’ultima gara femminile della stagione!

Alle 15 si svolge la mass start maschile di biathlon, mentre alle 16.30 è in programma la gara femminile di Oslo 2026. La competizione rappresenta l’ultima prova della stagione e viene trasmessa in diretta streaming. Gli appassionati possono aggiornarsi continuamente sulla gara cliccando sui link dedicati per seguire le fasi più importanti delle due competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA MASS START MASCHILE DI BIATHLON DALLE 15.45 13:25 Altri 20’ di attesa e poi partirà la Mass Start conclusiva della Coppa del Mondo femminile di Biathlon 2025-2026! Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova con partenza in linea da 12.5 chilometri di Oslo Holmenkollen (NOR), conclusiva per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Biathlon femminile! Lisa Vittozzi concluderà oggi la stagione che le ha dato la medaglia d’oro olimpica in quel magico inseguimento di Anterselva. Oggi si vuole assolutamente chiudere ancora tra le prime tre, d’altronde la fame non cessa mai se hai un percorso alle spalle come quello della sappadina, sparita per 500 giorni e più dalle competizioni agonistiche e tornata campionessa olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

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