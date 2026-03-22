Firenze, 22 marzo 2026 – Leonardo Fabbri non si nasconde: il settimo posto nel getto del peso ai Mondiali indoor di Torun, in Polonia è una delusione. L'azzurro, campione europeo in carica all'aperto e tre volte sul podio mondiale, con il 20,92 ha chiuso lontano dal 21,82 del neozelandese Tom Walsh che, al suo quarto oro indoor in carriera e quinto in totale, conferma il titolo indoor. “Ho sbagliato il primo lancio di riscaldamento e da lì non sono riuscito a rimanere sul pezzo, mi sono migliorato all'ultimo però senza la misura che volevo. Non sono uno specialista delle indoor, ho provato anche a cambiare scarpe, ma oggi non mi sono piaciuto”, ha detto a caldo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Leo Fabbri e lo sfogo post Mondiali. “Dopo Parigi insulti alla mia famiglia, sono in un buco nero. Ma tornerà la luce”

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Una raccolta di contenuti su Leo Fabbri

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“Ho sbagliato il primo lancio di riscaldamento e da lì non sono riuscito a rimanere sul pezzo. Poco da dire, oggi non mi sono piaciuto” Leonardo Fabbri settimo nel peso con 20,92 ai Mondiali indoor #atleticaitaliana #WorldIndoorChamps facebook

Leonardo Fabbri deluso: “Ho sbagliato il riscaldamento, ho cambiato le scarpe… Non sono uomo da indoor” - x.com