Pink condivide un aggiornamento sulla sua salute, spiegando di trovarsi in ospedale per un intervento di sostituzione dei due dischi cervicali. Nel suo messaggio, desidera anche augurare a tutti un felice Anno Nuovo, salutando l’anno del Serpente e dando il benvenuto a quello del Cavallo. Una comunicazione sincera che riflette la sua sincerità e il desiderio di condividere momenti importanti con i fan.

“Voglio augurare a tutti un felice Anno Nuovo. Sono contenta di dire addio all’anno del Serpente e di dare il benvenuto al Cavallo. Nel 2025 lascio andare tutto il dolor e”: inizia così il post con il quale Pink augura un bel 2026 ai suoi follower su Instagram. Ma non un post ‘classico’, perché la popstar si trova su un letto d’ospedale. “Chiudo l’anno rendendo omaggio al mio corpo, prestando attenzione a lui e prendendomene cura. Non sarà un lifting elegante, ma subirò un intervento per la sostituzione di due dischi cervicali. Una nuova cicatrice, un nuovo promemoria del fatto che apprezzo questo corpo che ho e che lo uso fino in fondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - "Sono in ospedale mentre la mia famiglia è sulle piste da snowboard. Non sto per fare un lifting elegante ma per sostituire due dischi cervicali": il post di Pink

