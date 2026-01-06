Le streghe sono tornate

Le streghe, figure antiche e radicate nelle tradizioni popolari, derivano da riti propiziatori pagani. La Befana, esempio di questa figura, ha origini che risalgono a credenze in spiriti femminili volanti, associate alla fertilità e alla natura. Queste figure, spesso legate alla dea Diana, rappresentano simboli di protezione e di fertilità nei rituali tradizionali, testimonianza di un patrimonio culturale che attraversa i secoli.

La figura della befana affonda le sue radici in riti propiziatori pagani. Nelle credenze popolari, le misteriose figure femminili sorvolavano i campi per favorire la fertilità dei raccolti: spiriti legati alla dea Diana, protettrice della caccia e della vegetazione. Da questo immaginario prende forma anche il mito della strega, una figura che negli ultimi decenni è stata oggetto di un vero e proprio rebranding, tornando a occupare uno spazio centrale nella cultura contemporanea. Secondo Helen Berger, ricercatrice presso la Women’s Studies Research Center University di Brandeis (Usa), il numero di americani che si definiscono “Wiccan” o appartenenti ad altre religioni pagane è cresciuto in modo considerevole. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le streghe sono tornate Leggi anche: "Tremate gente di Teate... le streghe son tornate": a Chieti c'è l'Halloween teatino Leggi anche: Le beach waves? Sono tornate Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Le streghe sono tornate, o forse non se n’erano mai andate; Nuovo paganesimo | Le streghe sono tornate; Le Varvuole tornano dal mare: Grado rivive la sua leggenda più oscura; Il Grinch ritorna al cinema, questa volta vietato ai minori. Le streghe sono tornate, o forse non se n’erano mai andate - Nessun pensiero magico, qui: la stregoneria e il sovrannaturale sono da sempre modalità alternative per leggere il reale. rollingstone.it

Le Bambole di pezza: “Tremate le streghe son tornate e parlano ancora di parità di genere” - Le Bambole di Pezza sono una nota e scatenata punk rock band milanese con una formazione totalmente femminile che da sempre è impegnata su tematiche legate al ... quotidiano.net

Le streghe son tornate: Wicked vola al botteghino Usa, 150 mln - Parte 2' della Universal debutta nelle sale di Usa e Canada a una cifra record di 150 milioni di dollari, che diventano 226 nei cinema ... ansa.it

Tremate tremate! … Le streghe son tornate!

Le “varvuole”, le streghe del mare, sono sbarcate anche quest’anno a Grado per catturare i bambini cattivi e portarseli via. Nonostante il freddo davvero pungente tanta gente, circa 1.500 persone, ha assistito al suggestivo sbarco in porto delle “varvuole”. Brutt - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.