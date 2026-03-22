LE PAGELLE Luperto alza il muro Bonazzoli è ovunque Vardy assist da asso Sanabria non morde

Nella sfida di oggi, i giocatori hanno mostrato diverse performance. Audero ha effettuato un’uscita su Elphege e ha gestito vari disimpegni, puntando sull’efficacia. Luperto ha alzato il muro in difesa, mentre Bonazzoli si è fatto vedere in molte zone del campo. Vardy ha fornito un assist importante e Sanabria non ha trovato la rete.

AUDERO 6. Di fatto, solo un’uscita su Elphege. Per il resto molti disimpegni, nel nome dell’efficacia. TERRACCIANO 6. Esterno quasi a tutta fascia, l’1-0 nasce da un suo cross. Applicazione allo stato puro, chiude braccetto. BIANCHETTI 6,5. Tiene d’esperienza, dirige il reparto alla sua maniera, impostando lucido. LUPERTO 7. Si appicca all’uomo e concede briciole. Molto presente anche nel ripartire. PEZZELLA 6,5. Qualche affondo, parecchia sostanza, soprattutto nel finale quando mura Oristanio. ZERBIN 5,5. Pedala, pedala, pedala. Ma spesso va fuori giri e posizione. GRASSI 6,5. Corsa e linearità: appoggiarsi a lui è sempre la scelta giusta. MALEH 7,5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Luperto alza il muro. Bonazzoli è ovunque. Vardy, assist da asso. Sanabria non morde Articoli correlati Leggi anche: PAGELLE grigiorosse. Agonia Baschirotto. Djuric, buon impatto. Bonazzoli e Vardy ancora a digiuno Formazioni ufficiali Cremonese Verona: Nicola sceglie la coppia Bonazzoli Vardy, Zanetti con il tridenteCalciomercato Genoa: De Rossi ha fatto il suo nome! È una precisa richiesta alla dirigenza, qual è il colpo nella mente del tecnico Fenerbahce, si...