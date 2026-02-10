PAGELLE grigiorosse Agonia Baschirotto Djuric buon impatto Bonazzoli e Vardy ancora a digiuno

La partita delle grigiorosse si chiude con qualche nota positiva, ma anche tante preoccupazioni. Audero fa una buona parata su Raspadori, ma sul gol di Krstovic poteva fare meglio. In generale, ha mostrato sicurezza, anche se qualche errore coi piedi si è visto. La difesa ha sofferto e Baschirotto si aggrappa alla speranza di uscire dall’agonia. Djuric mette energia, mentre Bonazzoli e Vardy restano ancora a secco. La squadra fatica a trovare ritmo e occasioni, e il risultato è lì a ricordarlo.

AUDERO 5,5. Buona guardia su Raspadori, sul gol di Krstovic potrebbe fare meglio. Impreciso coi piedi. CECCHERINI 5. Troppo morbido, esce infortunato. BASCHIROTTO 4,5. Fatica contro Krstovic e ai suoi fianchi la Dea fa ciò che vuole. Serata di agonia. LUPERTO 5,5. Soffre la velocità degli attaccanti avversari. Non l'esordio migliore possibile. BARBIERI 6. Deviazione sfortunata sul primo gol, non riesce mai a spingere. THORSBY 6,5. Regge meglio del resto del reparto. Sigla l'1-2 con un gran gol. GRASSI 5,5. Non garantisce il giusto filtro e il centrocampo bergamasco gira al doppio. MALEH 5. Fa crossare facilmente Raspadori sull'1-0.

