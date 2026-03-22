Le compagnie aeree affermano di avere scorte di carburante sufficienti per circa un mese. Tuttavia, a causa della guerra in Medio Oriente, molte di esse si preparano a ridurre i voli nelle prossime settimane. La situazione potrebbe influenzare la disponibilità di collegamenti aerei e i costi dei biglietti, mentre le compagnie monitorano attentamente l’evoluzione del conflitto.

A causa della guerra in Medio Oriente molte rischiano di dover ridurre i voli, con conseguenze su tutto il traffico internazionale La principale conseguenza della guerra in Medio Oriente sull’economia non è solo il fatto che il prezzo di petrolio e gas è aumentato, ma anche che di petrolio e gas si rischia di doverne fare presto a meno a causa delle interruzioni dei traffici marittimi dello stretto di Hormuz, da cui passa un quinto di tutto il petrolio e il gas venduti al mondo. Concretamente significa meno energia e meno carburanti per diversi settori. Il primo che da settimane sta dicendo apertamente di fare i conti con questa prospettiva è il settore aereo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le compagnie aeree dicono di avere carburante ancora per un mese

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