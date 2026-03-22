atalanta al rilancio un mese senza vincere il verona per ripartire

L’Atalanta cerca di tornare a vincere dopo un mese di digiuno, dall’ultima vittoria in casa contro il Napoli il 22 febbraio. La squadra affronta il Verona in una partita importante per cercare di interrompere questa serie negativa. La sfida rappresenta un’occasione per i bergamaschi di riprendere il cammino in campionato, dopo settimane senza successi.

L’ Atalanta va a caccia di una vittoria in campionato che manca da un mese, dal successo interno del 22 febbraio contro il Napoli. Alle 15 alla New Balance Arena arriva l’ Hellas in caduta libera, con appena sei punti raccolti nelle ultime tredici giornate, reduce una striscia negativa di cinque sconfitte interrotte solo dalla vittoria di due settimane fa al Dall’Ara, seguita però dal ko interno contro il Genoa. Dea che in questa stagione sta faticando contro le “piccole“, avendo pareggiato a Cremona, per due volte contro il Pisa e avendo perso all’andata a sorpresa proprio al Bentegodi, per 3-0. La miglior prestazione stagionale dei veronesi, allora allenati da Zanetti e con in campo l’attaccante brasiliano Giovane, poi ceduto a gennaio al Napoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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