Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Manuel chiede un prestito a Leocadia per comprare i macchinari, il suo sogno di diventare aviatore ora dipende dal pericoloso accordo economico. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: A La Promesa, l'inatteso e il rischio si intrecciano in una trama sempre più fitta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 19 marzo: Manuel chiede aiuto economico a Leocadia

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