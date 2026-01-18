Legge elettorale Follini | Tornare indietro modo migliore per andare avanti

In un contesto di cambiamenti globali, il commento di Follini sulla legge elettorale invita a riflettere sulla necessità di un ritorno alle basi. Secondo l'ex politico, tornare indietro potrebbe rappresentare un modo più efficace per affrontare le sfide attuali e avanzare con maggiore stabilità. Una posizione che stimola il dibattito sul ruolo delle riforme nel panorama politico italiano.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Mette tristezza parlare di legge elettorale mentre il mondo è sottosopra. E tuttavia è assai probabile che la politica italiana sposterà le sue truppe (metaforiche, per fortuna) sulla trincea della regole che dovranno essere adottate in vista delle elezioni politiche del 2027. Argomento assai meno appassionante delle sorti del pianeta, a dir poco. Ma che a suo modo viene considerato cruciale per il destino del nostro sistema di governo. Le avvisaglie ci sono tutte. E' da un po' infatti che la maggioranza ragiona a bassa voce sull'idea di un cambio di regole, immaginando di cancellare i collegi, ampliare la sfera proporzionale e affidare la governabilità a un cospicuo premio di maggioranza. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Legge elettorale, Follini: "Tornare indietro modo migliore per andare avanti" Leggi anche: WRC – Neuville torna indietro per andare avanti Leggi anche: Borgo Nuovo, Figuccia plaude all'amministrazione: "Giusto andare avanti con la differenziata, nessun passo indietro" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Legge elettorale, Follini: "Tornare indietro modo migliore per andare avanti" - E tuttavia è assai probabile che la politica italiana sposterà le sue truppe (metaforiche, per fo ... iltempo.it

VISTO DAL PD/ “Legge elettorale, Europa, zero complici a sinistra, così Schlein batterà Meloni nel 2027” - Il campo largo non ripeterà più l'errore del 2022: andrà unito alle elezioni politiche e non offrirà alcuna sponda alla Meloni sulla legge elettorale ... ilsussidiario.net

Legge elettorale, Meloni impone l'accelerazione e il modello Regionali agli alleati. Nessun compromesso stavolta, Lega e FI senza scelta - Meloni vuole blindarsi fino al 2032 a Palazzo Chigi ed eleggere il primo presidente della Repubblica di Centrodestra, probabilmente Guido Crosetto, nel 2029 La battaglia è solo all'inizio e i fedeliss ... affaritaliani.it

I piani della premier. Nuova legge elettorale per restare a Palazzo Chigi x.com

Il leader di Forza Italia Antonio Tajani puntualizza la posizione del partito in merito al dibattito sulla legge elettorale. di Manlio Fusani - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.