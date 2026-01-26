Juventus Women Parma | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

Ecco una breve introduzione adatta a Google, senza enfasi e corretta grammaticalmente: In questa pagina trovate la sintesi, il tabellino, il risultato e la cronaca live di Juventus Women Parma, match valido per l’undicesima giornata di Serie A Women. Di Mauro Munno, l’articolo fornisce tutte le informazioni principali sullo svolgimento dell’incontro, inclusa la moviola e gli highlights principali.

di Mauro Munno Juventus Women Parma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la undicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Undicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dal doloroso ko in campionato con l’Inter, parzialmente metabolizzato con la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli. Le bianconere non possono però più sbagliare in campionato, a cominciare dalla gara odierna con il Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Parma 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Parma: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live Leggi anche: Milan Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live Leggi anche: Juventus Women Lione: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Serie A femminile. Riparte il campionato: Inter-Juventus il big match, la Roma ospita il Sassuolo. Debuttano due nuovi allenatori; Come funziona la modalità free su DAZN e come attivarla | DAZN News IT; Serie A femminile. Gli anticipi di oggi terminano tutti in parità, domani big match Inter-Juventus, gli aggiornamenti; Juventus Parma Under 17 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca. Serie A Women, Juventus-Parma: probabili formazioni e dove vederla in tvLunedì 26 gennaio 2026 la Juventus Women torna in campo per l’undicesima giornata di Serie A Women, affrontando il Parma allo stadio Pozzo-La Marmora di Biella. Un appuntamento importante per la squad ... torinotoday.it Serie A Women, si conclude oggi il girone di andata: in campo Juventus e ParmaUna lunga giornata, l'11ª del campionato di Serie A Femminile (ultima del girone di andata), che dopo aver preso il via nel pomeriggio di sabato,. m.tuttomercatoweb.com #JuveNapoli nel giro di tre giorni in tutte le categorie... Napoli-Juventus Women 1-2 Juventus U20-Napoli 2-1 Juventus-Napoli 3-0 x.com Juventus Women, Canzi presenta il match col Parma Le sue parole - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.