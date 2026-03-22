Ecco l’ultima decisione di Luciano Spalletti dopo il pari contro il Sassuolo: novità importanti dalla Continassa. La Juve frena contro il Sassuolo e scivola a tre punti dal quarto posto occupato dal Como, che nell’anticipo di mezzogiorno della 30esima giornata si è imposto sul Pisa. Quella dei bianconeri è stata una prestazione davvero deludente: Yildiz nel primo tempo aveva portato in vantaggio la Juventus, ma nella seconda frazione di gioco Pinamonti ha ristabilito la parità. Vlahovic e Thuram (Ansa) – Calciomercato.it Adesso arriva una clamorosa decisione di Luciano Spalletti che – secondo quanto riferito in questi minuti dalla redazione di ‘Sky Sport’ – avrebbe concesso addirittura quattro giorni di riposo ai suoi uomini in vista della pausa per le Nazionali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve, Spalletti ha deciso: cosa succede dopo il pari con il Sassuolo

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