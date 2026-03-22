Juve la Champions torna a rischio Il Como può scappare e Spalletti ammette | Poco maturi

La Juventus rischia di perdere terreno in Champions League dopo un pareggio sorprendente contro il Como, che aveva affrontato problemi di salute durante la settimana. L’allenatore del Napoli ha commentato la situazione definendo i suoi giocatori “poco maturi” e lasciando intendere le difficoltà attuali del team. La partita si è svolta a Torino il 22 marzo 2026, con risultati che potrebbero influenzare la corsa europea della squadra.

Torino, 22 marzo 2026 – Il pareggio che non ti aspetti, contro una squadra che aveva dovuto convivere in settimana con la pertosse. La Juventus si è gettata via un’altra volta, pareggiando in casa col Sassuolo e sprecando anche un rigore a quattro minuti dalla fine: due punti lasciati per strada che rischiano di diventare decisivi nella corsa Champions. Ecco che il Como di Fabregas, vincendo in casa col Pisa, si prenderebbe una mini fuga con 3 punti di vantaggio, mentre la Roma, se dovesse battere il Lecce, raggiungerebbe i bianconeri. Un mezzo disastro, proprio ora che il calendario proponeva partite in teoria abbordabili e su cui costruire una striscia vincente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, la Champions torna a rischio. Il Como può scappare e Spalletti ammette: “Poco maturi” Articoli correlati Anche Spalletti non riesce a difendere la Juve: "Distrutti dal dispiacere. Poco maturi nelle scelte"“Siamo distrutti dal dispiacere, perché alla fine è il risultato che ti fa la differenza”. Leggi anche: Probabili formazioni Juve Como: Spalletti tra Champions e campionato, come può cambiare la squadra in vista del doppio impegno ravvicinato Una selezione di notizie su Juve la Champions torna a rischio Il... Temi più discussi: La Juve sbatte contro il muro Sassuolo. Il Milan torna secondo; Milik è vivo, torna anche Vlahovic: le due uniche note positive di Juve-Sassuolo; Vlahovic torna a segnare e fa sorridere Spalletti: il rinnovo non è più impossibile, anzi…; Kolo Muani torna d'attualità per la Juve: l'ipotesi di uno scambio col PSG. Pagina 2 | Juve, la notte dei rimpianti: occasione sprecata, la strada per la Champions si fa in salita!Occasione buttata: così si può riassumere la serata della Juventus. Sintesi brutale, eppure è così: non va oltre il pari con un Sassuolo debilitato dalla pertosse, senza due titolarissimi (Matic e Tho ... tuttosport.com Oggi in TV, torna la Champions: dove vedere Galatasaray-Juventus e Borussia Dortmund-AtalantaTorna la Champions League, questa sera le prime gare dei playoff: alle 18.45 la Juventus impegnata sul campo del Galatasaray, alle 21.00 il Borussia. tuttomercatoweb.com Chiellini dopo Juve-Sassuolo: "Puoi immaginare la mia reazione, cosa mi auguro da qui alla fine" facebook #Chiellini dopo #Juve- #Sassuolo: "Puoi immaginare la mia reazione, cosa mi auguro da qui alla fine" x.com