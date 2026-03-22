israele spiana la strada alle truppe di terra nel libano del sud

La guerra grande I bombardamenti sull'asse meridionale, da ovest a est, servono a Tel Aviv a preparare l'invasione. Obiettivo dichiarato, una zona di sicurezza che - nei fatti - è una nuova occupazione La guerra grande I bombardamenti sull'asse meridionale, da ovest a est, servono a Tel Aviv a preparare l'invasione. Obiettivo dichiarato, una zona di sicurezza che - nei fatti - è una nuova occupazione Se la notte appena trascorsa è stata relativamente tranquilla in una Beirut sotto la pioggia, non si può dire altrettanto del sud. In questa fase della guerra, l’aviazione israeliana concentra i bombardamenti su questa parte del paese, in particolare sulle zone a ridosso del confine. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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