Il diplomatico Scarante | Posizioni radicalizzate La pace resta lontana

Il diplomatico ha affermato che le posizioni radicalizzate dei leader coinvolti nel conflitto impediscono una soluzione rapida. La causa principale risiede nel rifiuto di fare concessioni da entrambe le parti, che mantiene il conflitto aperto. La situazione si aggrava con ogni giorno che passa, alimentando le tensioni e rendendo difficile trovare un punto di incontro. La pace sembra ancora un obiettivo lontano, mentre la guerra continua a infuriare in modo inquietante.

Una guerra che rischia di diventare 'infinita', che potrebbe finire solo se Putin o Zelensky decidessero di fare un passo indietro. Giampaolo Scarante (foto), diplomatico di lungo corso, già consigliere diplomatico di Palazzo Chigi e attualmente docente di Teorie e tecniche di negoziazione all'Università di Padova, spiega perché la situazione è complessa e può rappresentare un danno reputazionale anche per Donald Trump. Ambasciatore Scarante, a quattro anni dall'inizio della guerra siamo ancora in una fase negoziale. Che lettura dà della situazione? "C'è un bicchiere mezzo vuoto e uno mezzo pieno da quale inizio?".

