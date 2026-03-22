imma tataranni 5 anticipazioni ultima puntata di domenica 29 marzo 2026

© Mongini Comunicazione Matera è tornata ad accogliere il picchiettìo dei tacchi di Imma Tataranni, lo stravagante Sostituto Procuratore che per quattro puntate continuerà le sue indagini, di domenica, su Rai 1. Costretta a rimettere mano alla sua vita, Imma (Vanessa Scalera) si dedica ancora una volta anima e corpo al lavoro, indagando su famiglie disgregate, che si sono perse per strada come in parte è successo alla sua. A seguire tutte le anticipazioni. Imma Tataranni 5, anticipazioni quarta e ultima puntata di domenica 29 marzo 2026. 5×04 Nessuno si salva da solo: Mentre Diana si prepara al debutto teatrale, il ritrovamento di un cadavere nel Palombaro di Matera lega il mondo dei fornai, quelli che impastano il pane ancora a mano, alla realtà carceraria. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Tutti gli aggiornamenti su Imma Tataranni

Temi più discussi: Imma Tataranni 5: la trama del terzo episodio; Imma Tataranni 5, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni; Imma Tataranni, le anticipazioni della prossima puntata in onda domenica 22 marzo: il mistero di Pignatelli; Imma Tataranni e Pietro firmeranno le carte del divorzio?.

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Nella terza puntata di Imma Tataranni 5 – dal titolo “LA COLPA SI SCONTA VIVENDO” - durante un pranzo nella comunità Bandusia, Imma affronta la sua fondatrice, la Piacentini (Carmen Pommella), verso la quale nutre una palese e ricambiata antipatia. Vi facebook

Il set di Imma Tataranni mi ha dato proprio tanto: leggerezza e amicizia. Barbara Ronchi, insieme a Francesco Amato, hanno raccontato la quinta stagione della fiction tratta dai romanzi di Mariolina Venezia, a Hollywood Party, in podcast su RaiPlay Sound bit.l x.com