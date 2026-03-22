Una lettera aperta rivolta a Sesto Fiorentino, un destinatario particolare, invita a ripristinare i servizi nel centro che si sta svuotando. Il testo sottolinea la necessità di riportare qui le attività e le funzioni che stanno scomparendo, senza offrire opinioni o analisi. L’obiettivo è mettere in evidenza la richiesta di intervento diretto per il riempimento del centro.

Una lettera aperta a un destinatario particolare. Non una persona in carne e ossa ma un interlocutore comunque molto amato: Sesto Fiorentino. A prendere idealmente ‘carta e penna’ per rivolgersi al territorio sestese è proprio un residente, Stefano Toccafondi, che chiarisce subito nella missiva di avere scritto "non per rabbia, ma per affetto". La lettera, pubblicata sui social e in particolare sui gruppi dedicati a Sesto, ha riscosso successo e sta provocando molte discussioni con decine di commenti: "L’idea di scrivere queste parole – racconta l’autore – è nata dal fatto che ho notato che la campagna elettorale per le prossime amministrative si stava polarizzando solo su un tema come era già accaduto, 10 anni fa, con il confronto tra Falchi e Zambini: allora si trattava dell’inceneritore oggi dell’aeroporto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il centro che si svuota: "Riportare qui i servizi"

Articoli correlati

L’Oltremodo riparte da qui. Tre amici e un grande obiettivo: “Riportare i giovani in centro”Forlì, 13 marzo 2026 – Dopo anni sotto la guida di una storica gestione, uno dei punti di ritrovo più amati del centro di Forlì, l’Oltremodo...

Leggi anche: Il centro si svuota Adesso serve un piano serio

lber Ortayl: Dostoyevski'den Atatürk'e Yaam Dersleri

Altri aggiornamenti su Il centro che si svuota Riportare qui i...

Discussioni sull' argomento Il centro che si svuota: Riportare qui i servizi; Millenovecentoquattro sostiene la petizione per un calcio giusto e popolare; Stop alle discriminazioni. L’impegno di ’NoStigma’; Galleria Mazzini, sfilata, musica e attività unite per riportare pubblico nel salotto del centro -.

Il centro che si svuota: Riportare qui i serviziLettera-appello ai candidati sindaco in vista del voto: Molti problemi in città. Non parliamo solo di aeroporto. Bisogna restituire vitalità alle vie principali. lanazione.it

Oltre 50 iscritti: «Riportare la politica tra i cittadini e affrontare i problemi del territorio» - facebook.com facebook

È il punto sollevato da Sabino Cassese: riportare il Consiglio Superiore della Magistratura alla sua funzione di garanzia, superando logiche di appartenenza che negli anni hanno inciso sulla credibilità del sistema. Al centro torna il merito. Non le correnti, non x.com