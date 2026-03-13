L’Oltremodo riparte da qui Tre amici e un grande obiettivo | Riportare i giovani in centro

L’Oltremodo Birreria, locale molto frequentato nel centro di Forlì, ha avviato una nuova gestione dopo anni di attività con una gestione storica. Tre amici hanno deciso di riprendere in mano il locale con l’obiettivo di attirare di nuovo i giovani nel cuore della città. L’apertura rappresenta un passo importante per la riqualificazione di uno dei punti di ritrovo più noti di corso Garibaldi 56.

Forlì, 13 marzo 2026 – Dopo anni sotto la guida di una storica gestione, uno dei punti di ritrovo più amati del centro di Forlì, l’Oltremodo Birreria, in corso Garibaldi 56, ha cambiato gestione. Il testimone è stato raccolto da Paolo Avoni, Filippo Pezzi e Pietro Ceccarelli, tre giovani forlivesi decisi a dare nuova energia a un locale che da sempre è sinonimo di convivialità e ritrovo tra amici. Nuovi casting per attori e comparse: ecco le figure richieste in Emilia-Romagna Il trio di amici è conosciuto nel mondo dei locali romagnoli. Il trio, già conosciuto nel panorama dei locali romagnoli per essere il team dietro ’L’Ultima Spiaggia’, locale iconico nella piazzetta di Lido di Classe, ha scelto di investire anche nel cuore della città romagnola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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