Negli attuali conflitti, le reti economiche e finanziarie vengono sempre più considerate obiettivi strategici. Le operazioni di guerra oggi vanno oltre le infrastrutture militari, mirando a indebolire le risorse finanziarie e le connessioni economiche degli attori coinvolti. Questa evoluzione evidenzia come il controllo e la destabilizzazione delle risorse finanziarie siano diventati elementi chiave nei conflitti contemporanei.

Non sono più soltanto le infrastrutture militari a definire il perimetro del conflitto. Nei teatri contemporanei, il bersaglio si estende sempre più verso dimensioni meno visibili ma strategicamente decisive: le reti economiche e finanziarie che sostengono la capacità operativa degli attori armati. Nel caso di Hezbollah, questa evoluzione appare particolarmente significativa. Il progressivo ricorso al targeting di circuiti finanziari, canali di finanziamento e infrastrutture economiche rappresenta un cambio di paradigma: non più soltanto logorare la capacità militare diretta, ma erodere la sostenibilità complessiva dell’organizzazione nel tempo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Guerra ai soldi. La dimensione finanziaria nei conflitti contemporanei

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