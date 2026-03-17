Dario Cassini chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2026 | età carriera vita privata

Dario Cassini è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2026. Ha 55 anni ed è conosciuto come comico e attore italiano. La sua carriera include numerosi spettacoli televisivi e teatrali, mentre nella vita privata è padre di due figli. Cassini ha iniziato la sua attività nel mondo dello spettacolo negli anni '80 e da allora ha partecipato a vari programmi televisivi.

Tra i nomi più interessanti del cast televisivo del Grande Fratello Vip 2026 spicca quello di Dario Cassini: chi è davvero il comico napoletano pronto a mettersi in gioco come concorrente nella casa più spiata d’Italia? Allo stesso tempo, il pubblico si interroga sulla sua vita fuori dal palcoscenico, proprio perché Cassini ha sempre mantenuto un certo riserbo. Dario Cassini nasce a Napoli il 18 giugno 1967 e ha oggi 58 anni. La sua infanzia è segnata da un evento doloroso, poiché perde il padre a soli tre anni a causa di un incidente stradale. Un episodio che, pur nella sua drammaticità, contribuisce a rafforzare il legame con la famiglia, elemento che resterà centrale anche in età adulta. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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