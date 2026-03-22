Giorgia affronta la questione della palude, un'area di circa un chilometro quadrato intorno a Piazza Montecitorio, popolata da animali anfibi e rappresentanti di vecchi poteri. Un gruppo di figure che, secondo le accuse, tenta di mantenere le proprie posizioni e di ostacolare i cambiamenti in Italia. La discussione riguarda le dinamiche di potere e le influenze all’interno del centro politico.

Dovreste vederli gli animaloni di palude, la fauna anfibia che popola il chilometro quadrato che circonda - per capirci - Piazza Montecitorio. Mi riferisco a capi di gabinetto (inclusi alcuni dell'attuale governo.), funzionari immarcescibili, vecchie e nuove leve del deep state italiano. Dovreste guardarli ai tavolini di un caffè o nei corridoi dei palazzi: da settimane ridacchiano, si scambiano sguardi complici, si danno di gomito, pregustano un'agognata (da loro) vittoria del No. E già sognano: un governo indebolito, una raffichetta di inchieste giudiziarie, i veleni di qualche dossier, insomma un calvario per l'esecutivo da martedì prossimo fino alla primavera del 2027. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giorgia contro la palude. Un grumo di vecchi poteri spera di impantanare l'Italia

Articoli correlati

Ad utrumque parati. Mentre i vecchi poteri si compattano contro GiorgiaI romani antichi sapevano distinguere il tempo per la pace e quello per la guerra, e possedevano un profondo senso della storia e della natura umana.

La rabbia di Giorgia Meloni per gli scontri a Milano: “Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia”Milano, 8 febbraio 2026 – "Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perché tutto funzioni durante le Olimpiadi.

Una selezione di notizie su Giorgia contro la palude Un grumo di...

Temi più discussi: Giorgia Meloni difende la riforma per una giustizia efficiente; Rinnovabili, Deidda: Governo pone le regole, stop alla speculazione e alle ipocrisie di M5s e Avs; Referendum, Rignano sull'Arno: questi manifesti di Italia Viva alla vigilia del voto | Libero Quotidiano.it.

La guerra fredda è ormai calda e ora Giorgia Meloni teme la tempesta perfettaLa premier arriva ad affrontare la nuova guerra in Medio Oriente bloccata in una palude di interventi, compresa la riforma della giustizia. Ma il ricordo di quanto successo sui mercati nel 2022 non pe ... milanofinanza.it

Dalla Toscana un baluardo contro la crisi climatica: Italia leader nella tutela delle paludiDue zone umide toscane diventano siti Ramsar: ecco perché proteggono specie rare, depurano l’acqua e combattono il clima estremo. I dati e le sfide future. rds.it

Ecco la prima di oggi de Il Tempo GIORGIA CONTRO LA PALUDE facebook

Oggi al voto per il #Referendum. Giorgia contro la palude Il ricatto degli #anarchici allo Stato #MedioOriente, un conflitto "controllato" con il regime indebolito Ecco la nostra prima pagina #buongiorno #siamoinedicola #21marzo #iltempoquotidian x.com