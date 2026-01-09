Andrea Pucci prende posizione su Corona a teatro | il video diventa virale

Andrea Pucci commenta la presenza di Fabrizio Corona a teatro, un episodio che ha attirato l’attenzione sui social e sui media. Da più di un anno, Corona è tornato a essere protagonista del dibattito pubblico, in particolare grazie al format Falsissimo. La sua partecipazione agli eventi pubblici continua a suscitare discussioni e curiosità, consolidando il suo ruolo come figura di interesse nel panorama mediatico italiano.

Da oltre un anno Fabrizio Corona è tornato stabilmente al centro del dibattito mediatico grazie al format Falsissimo. Le sue uscite continuano a far parlare tra televisione, radio, quotidiani, riviste di gossip e social network. Nelle ultime settimane il suo nome è arrivato anche a teatro, citato apertamente durante uno spettacolo di Andrea Pucci, finendo nuovamente al centro dell'attenzione online. Il video di Andrea Pucci che circola su TikTok. Il 7 gennaio un utente ha pubblicato su TikTok un filmato registrato durante uno degli spettacoli che Andrea Pucci ha tenuto a Bergamo, alla Chorus Life Arena.

