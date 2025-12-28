Gazzetta dello Sport | Neres riaccende il Napoli | Conte spinge sull’acceleratore scudetto

"> Riaprire le ali. E questa volta non richiuderle più. Il Napoli riparte da David Neres, dall’uomo che ha restituito furore, fantasia e convinzione ai campioni d’Italia. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la Supercoppa italiana ha segnato il ritorno prepotente del vero Napoli, quello affamato e dominante, trascinato da un protagonista che un anno fa aveva già lasciato il segno nella corsa scudetto. Per Neres è stato un lungo silenzio prima della rinascita: 322 giorni senza gol, dal 4 gennaio al 22 novembre. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

