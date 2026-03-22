Diretta gol Serie A | Como Pisa 3-0 dominio dei lariani

Nella 30esima giornata di Serie A, il Como ha vinto 3-0 contro il Pisa. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti sulla cronaca, i movimenti in campo e i risultati finali. Sono stati disponibili anche il tabellino e la moviola dell'incontro. La sfida ha visto un dominio dei lariani, che sono riusciti a controllare il gioco e a segnare tre reti.

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