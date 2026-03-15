Diretta gol Serie A LIVE | Como Roma 2-1 Diego Carlos porta avanti i lariani

Durante la 29ª giornata di Serie A, il Como ha battuto la Roma con il risultato di 2-1, con Diego Carlos che ha portato in vantaggio i padroni di casa. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su sintesi, tabellino e moviola, offrendo ai tifosi un quadro completo delle azioni più importanti. La cronaca live ha tenuto gli appassionati aggiornati sui momenti salienti dell’incontro.

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