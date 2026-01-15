Ho 94 anni dicono che sia un bel traguardo ma io punto ai 120 Il Signore mi ascolta La mia giornata tipo? Dormo tutta la notte senza pillole faccio sport e la tavola… | parla Don Angelo Veraldi

Don Angelo Veraldi, 94 anni, con un sorriso e una vita attiva, condivide il suo quotidiano fatto di sonno naturale, esercizio e convivialità. In un'intervista al Corriere della Sera, racconta il segreto del suo benessere e il desiderio di vivere fino a 120 anni, affidandosi alla fede e a uno stile di vita equilibrato. Una testimonianza semplice che invita a riflettere sulla longevità e sulla qualità della vita.

Si chiama Don Angelo Veraldi e lo ha intervistato il Corriere della Sera tirando fuori una chiacchierata che si legge in un lampo. 94 anni il prossimo ottobre, lui la prende così: “Dicono che sia un bel traguardo, ma io punto a 120. Il Signore mi ascolta. E intanto mi preparo alla dodicesima laurea”. Vive a Passirano, Brescia e sulla dodicesima laurea non scherza: “Sarà dedicata al significato del Tau e della Croce. Conto di conseguirla alla Statale di Milano entro il prossimo dicembre, cinquantun anni dopo la prima laurea, in Lingue, ottenuta proprio lì nel 1975. Scelsi allora un’università laica: mi sembrava giusto uscire dal contesto religioso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

