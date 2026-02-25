Ricongiunzione contributi nella Gestione separata | guida completa dopo l’ultima circolare Inps

La circolare dell’Inps del 9 febbraio 2026 ha chiarito come richiedere la ricongiunzione dei contributi nella Gestione separata. La decisione deriva dalla necessità di semplificare le procedure per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. La circolare specifica i documenti da presentare e i tempi di risposta, offrendo nuove linee guida per chi desidera consolidare i propri versamenti previdenziali. Ora, gli interessati possono consultare le istruzioni aggiornate sul sito ufficiale.

Attraverso la Circolare 9 febbraio 2026 numero 15 INPS fornisce le indicazioni per le domande di ricongiunzione dei contributi in entrata o in uscita dalla Gestione separata. Il documento dell'Istituto accoglie l'orientamento giurisprudenziale consolidato dei giudici di Cassazione e di merito, illustrando la procedura da seguire per l'esercizio della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria. Analizziamo la questione in dettaglio.

Gestione Separata: novità sulla ricongiunzione dei contributi. Circolare INPSL’INPS ha pubblicato una nuova circolare che cambia le regole sulla ricongiunzione dei contributi tra la Gestione Separata e gli enti privati di previdenza obbligatoria.

Ricongiunzione contributi Gestione Separata Inps e lavoro dipendente, le nuove regoleL’Inps ha annunciato nuove regole per la ricongiunzione dei contributi tra Gestione Separata e lavoro dipendente.

