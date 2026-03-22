Crimson Desert, nel suo primo capitolo, ha lasciato molti giocatori confusi a causa di un inizio che non seguiva le aspettative. La scelta di un avvio controintuitivo ha portato a numerose critiche da parte della community, che si è espressa con commenti e discussioni online. La situazione ha attirato l’attenzione di appassionati e commentatori del settore videoludico.

L’avvio controintuitivo di Crimson Desert ha spiazzato tutti i gamer, molti dei quali si sono lanciati in feroci critiche nei confronti del titolo. Tra gli aspetti più controversi e discussi in queste ore c’è un enigma presente nel capitolo iniziale del gioco che ha bloccato praticamente tutti: ecco come fare a risolverlo. Abbiamo parlato già di come Crimson Desert fosse divenuto nelle ultime settimane il gioco più atteso di questo periodo e anche uno dei più attesi di tutto il 2026. I trailer e i log condivisi da Pearl Abyss hanno infatti svelato le caratteristiche del gioco in modo minuzioso, svelando un progetto dall’enorme potenziale, così ricco di idee e varietà da fare urlare in più di un’occasione allo “Scam”. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - Crimson Desert, l’enigma del capitolo 1 vi sta facendo impazzire? Niente paura, ecco la soluzione

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