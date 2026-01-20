La musica con l’intelligenza artificiale mi sta facendo impazzire e non per le ragioni che pensi

La musica generata dall'intelligenza artificiale sta diventando sempre più presente nel panorama musicale, come nel caso di Sienna Rose. Si tratta di brani progettati per soddisfare gli algoritmi, spesso piacevoli all'orecchio ma privi di contenuto autentico. Questa tendenza solleva questioni sulla qualità e sull'autenticità della musica ascoltata, mentre le playlist digitali continuano ad accogliere queste creazioni a discapito delle produzioni tradizionali.

