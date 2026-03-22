Coppa Italia delle Regioni 2026 | le classifiche femminili dopo la Milano-Sanremo

Dopo le tappe di Strade Bianche e Trofeo Binda, si è svolta ieri la terza tappa femminile della Coppa Italia delle Regioni 2026, in concomitanza con la Milano-Sanremo. La manifestazione coinvolge diverse squadre regionali e si svolge su un percorso che attraversa i territori collegati alla classica. Le classifiche delle squadre femminili sono state aggiornate al termine della corsa.

Dopo la Strade Bianche ed il Trofeo Binda, si è disputata ieri la terza tappa femminile della Coppa Italia delle Regioni 2026 in occasione della Milano-Sanremo. La vittoria della Classicissima è andata alla belga Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), mentre Eleonora Camilla Gasparrini è stata la migliore delle azzurre salendo sul terzo gradino del podio. La 23enne del UAE Team ADQ, grazie a questo risultato, è balzata in vetta alla graduatoria generale della rassegna ideata da Lega Ciclismo e Conferenza delle Regioni e Province Autonome portandosi a +6 su Elisa Longo Borghini (che ha dovuto rinunciare alla Sanremo per un’infezione alle vie respiratorie) e a +12 su Letizia Borghesi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Coppa Italia delle Regioni 2026: le classifiche femminili dopo la Milano-Sanremo Articoli correlati Coppa Italia delle Regioni 2026: le classifiche dopo la Strade BiancheLa Coppa Italia delle Regioni 2026 ha vissuto un nuovo capitolo nell’ultimo weekend, con la Strade Bianche che ha inaugurato il calendario della... Coppa Italia delle Regioni 2026, le classifiche dopo due tappe in SardegnaLo stesso Garofoli comanda anche nella graduatoria riservata ai giovani, nella quale svetta con 35 punti, precedendo Tommaso Dati (Team Ukyo), con... Gol PAZZESCHI che non vedremo più Tutto quello che riguarda Coppa Italia Temi più discussi: Ciclismo: Coppa Italia delle Regioni, torna la settimana Coppi e Bartali; Ciclismo: Coppa Italia delle Regioni, torna la settimana Coppi e Bartali; Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026: definite le tappe. Entra nel vivo la Coppa Italia delle Regioni; Galleria fotografica. Coppa Italia delle Regioni 2026: le classifiche femminili dopo la Milano-SanremoDopo la Strade Bianche ed il Trofeo Binda, si è disputata ieri la terza tappa femminile della Coppa Italia delle Regioni 2026 in occasione della ... oasport.it Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026: definite le tappe. Entra nel vivo la Coppa Italia delle RegioniLa Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026 di ciclismo su strada si disputerà dal 25 al 29 marzo: la manifestazione, organizzata dal GS Emilia, fa ... oasport.it Vincenzo Italiano e le coppe, nazionali e non, sono una coppia affiatatissima. Oltre ad aver conquistato la Coppa Italia lo scorso anno con il Bologna, con la vittoria di ieri sera negli ottavi di Europa League può vantare un primato non proprio da tutti. Il tecnico facebook