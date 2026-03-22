Oggi si gioca Como-Pisa, partita valida per la 30esima giornata di Serie A. Il Como, con Cesc Fabregas in campo, mira a ottenere i tre punti per superare Juventus e Roma in classifica e mantenere il quarto posto. La partita si svolge alle 15:00 e sarà visibile su piattaforme dedicate. La formazione del Como dovrebbe essere confermata, mentre il Pisa si presenta con le sue scelte abituali.

Torna in campo oggi, 22 marzo, il Como di Cesc Fabregas, nella 30esima giornata della serie A, alla caccia dei tre punti per staccare Juventus e Roma e rimanere da solo al quarto posto, che vale la qualificazione in Champions League. I lombardi ricevono in casa il Pisa ultimo in classifica, che ha disperatamente bisogno di punti. Fabregas ricorda Hartono e avverte il Como: “Rispetto per il Pisa”. “Prima di cominciare, permettetemi di ricordare Micheal Hartono. Abbiamo perso una persona molto importante per la società. Un pensiero va a lui e a tutta la sua famiglia per tutto quello che ha fatto per noi, per tutta la città e per il nostro Como. Non l’ho mai conosciuto personalmente, ma i suoi figli sì e ci mancherà, lo ringraziamo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Como-Pisa oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

Articoli correlati

Leggi anche: Serie A, oggi Inter-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla

Inter-Pisa oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi 23 gennaio l’Inter di Cristian Chivu, in un match testa-coda contro il Pisa, il primo anticipo della 22esima giornata di serie A.

Una raccolta di contenuti su Como Pisa oggi in serie A orario...

Temi più discussi: Como-Pisa: le probabili formazioni | Hiljemark: Sfidiamo una big della Serie A: servirà una grande prestazione; Como-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Como-Pisa: chi gioca titolare e le ultime su Nico Paz, Douvikas, Perrone, Tramoni, Iling-Junior e Stojilkovic; Como-Pisa, le news sulla probabile formazione di Fabregas.

Como-Pisa: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeLa frenata della Juventus e l'avversario, ultimo in classifica, sono una ghiotta occasione per i lariani nella lotta al 4° posto ... tuttosport.com

Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: in campo Inter, Roma e ComoDomenica di calcio ricca con la 30ª giornata di Serie A: si parte con Como-Pisa, si chiude con Fiorentina-Inter. In campo anche Serie B e i campionati esteri ... tuttonapoli.net

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Como- #Pisa x.com

| ` Dopo Como-Pisa di domani, via libera per le gare delle Nazionali. Saranno undici i lariani in giro per il mondo: 8 nelle nazionali maggiori, 3 nelle facebook