Le difese aeree israeliane sono tra le più avanzate al mondo e vengono costantemente monitorate. Quando i sistemi rilevano un attacco, vengono attivate per intercettare i missili in volo. Negli ultimi mesi, sono stati registrati alcuni passaggi di missili che hanno superato le barriere, attirando l’attenzione sui limiti di queste difese. La situazione viene seguita da vicino da esperti e autorità militari.

Sono considerate tra le migliori al mondo e per questo è una notizia quando i missili passano, come successo ad Arad e Dimona Israele ha fatto sapere di aver aperto un’indagine dopo che sabato due missili iraniani hanno superato le difese aeree israeliane e colpito le città di Arad e Dimona. Almeno 175 persone sono state ferite. Quello di sabato è stato uno degli attacchi più gravi che Israele ha subìto dall’inizio della guerra in Medio Oriente: non tanto in termini di danni e vittime, ma per il modo in cui i missili iraniani sono riusciti ad aggirare quello che è ritenuto uno dei sistemi di difesa aerea più avanzati ed efficaci del mondo. Il sistema di difesa israeliano è abitualmente definito Iron Dome, la “cupola di ferro”. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come funzionano le difese aeree israeliane

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