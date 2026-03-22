Gli Usa | ridotta la minaccia su Hormuz Teheran buca le difese israeliane | Colpite le città di Dimona e Arad almeno 100 feriti

Gli Stati Uniti riferiscono di aver ridotto la minaccia sulla regione di Hormuz, mentre Teheran ha colpito le città israeliane di Dimona e Arad, causando almeno 100 feriti. I pasdaran hanno anche attaccato l’isola di Diego Garcia e l’area del reattore israeliano, provocando 50 feriti. Le azioni militari hanno coinvolto diverse aree e hanno causato danni e feriti tra i civili.

DAL NOSTRO INVIATO TEL AVIV - I pasdaran concentrano il fuoco delle batterie missilistiche verso il Negev. Non lanciano nel vuoto del deserto, sanno che tra le rocce color ocra sta la cupola bianca del reattore nucleare che porta il nome di Shimon Peres. I colpi cadono lontani, una testata esplode in mezzo ai palazzi della città di Dimona, almeno 50 i feriti: i Guardiani della rivoluzione riescono però a centrare un altro bersaglio, quello di dimostrare che la catena di comando funziona ancora, che alcuni obiettivi non vengono scelti a caso. In mattinata gli iraniani avevano informato l’Agenzia per l’energia atomica delle Nazioni Unite (Aiea) che il sito nucleare a Natanz era stato bombardato, probabilmente solo dagli americani. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Gli Usa: ridotta la minaccia su Hormuz. Teheran «buca» le difese israeliane | Colpite le città di Dimona e Arad, almeno 100 feriti Articoli correlati Leggi anche: Missili su Israele, colpite la città di Arad e Dimona: 100 feriti. I Paesi del G7 uniti contro Teheran: «Stop attacchi ai civili» Raid sull’impianto nucleare di Natanz, la vendetta dell’Iran: missili su Dimona e Arad. Gravi danni e centinaia di feriti – La direttaNel 22esimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita del petrolio iraniano già in mare,... Una raccolta di contenuti su Gli Usa ridotta la minaccia su Hormuz... Discussioni sull' argomento Gli Usa: ridotta minaccia su Hormuz. Teheran buca le difese israeliane; Teheran, raid a 4mila chilometri. Pronti a chiudere il Mar Rosso; Possibile 200 dollari a barile, l'Ue consideri la riduzione dei consumi. L'allarme dell'esperto; Cuba: oltre la rivoluzione. Gli Usa: ridotta minaccia su Hormuz. Teheran «buca» le difese israelianeI pasdaran puntano all’isola di Diego Garcia e all’area del reattore dello Stato ebraico: 50 feriti a Dimona, 60 ad Arad ... corriere.it Gli Usa sanzionano un'azienda a Varsavia: avrebbe sostenuto Hezbollah x.com Mentre Israele punta al cambio di regime in Iran, gli Usa modificano gli obiettivi di giorno in giorno e cercano una "exit strategy" soprattutto sul prezzo del petrolio. Il rischio adesso è che la divergenza di vedute produca un'intensificazione dei conflitti su base re facebook