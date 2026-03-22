Questa sera, domenica 22 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a livello mondiale e si trasforma in “Chi vuol essere milionario – Il Torneo”, che promette di regalare ancora più suspense ed emozioni. Alla guida del game show ci sarà sempre Gerry Scotti, che lo ha condotto fin dalla sua prima edizione italiana, nel 2000, e proprio per questo è entrato nel Guinness World Records per il maggior numero di puntate presentate al mondo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. In questa nuova edizione a torneo, in onda per la prima volta in assoluto su Canale 5, verranno introdotte nel format alcune novità che cambieranno le regole del gioco. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 22 marzo

Articoli correlati

Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 1 marzoQuesta sera, domenica 1 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a...

Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 8 marzoQuesta sera, domenica 8 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il leggendario Chi vuol essere milionario? con una formula inedita a...

Tutti gli aggiornamenti su Chi vuol

Temi più discussi: Chi vuol essere milionario: La scalata al milione di Valerio Video; Ma come mi è venuto in mente di darti il mio unico fazzoletto: Gerry Scotti in lacrime per il gesto di Valerio a ‘Chi vuol essere milionario’; Chi vuol essere milionario: Valerio trionfa e fa un gesto commovente, Gerry Scotti scoppia a piangere con lui; Chi vuol essere Milionario – Il Torneo, le anticipazioni del 15 marzo.

Chi vuol essere milionario, trionfa Guido ma il vero show è di Nicolò: il milione sfiorato e la bordata di Gerry ScottiChi vuol essere milionario, cosa è successo nella puntata dell’8 marzo: Guido è il nuovo campione, ma Nicolò sfiora la vincita da un milione di euro. libero.it

Chi vuol essere milionario: Valerio trionfa e fa un gesto commovente, Gerry Scotti scoppia a piangere con luiIl pugliese Valerio incassa 200mila euro e fa crollare Gerry Scotti: ecco cosa è successo nella 14esima puntata di Chi vuol essere milionario del 15 marzo 2026. libero.it

P. Levi 'delitto in piazza' per chi vuol leggere un giallo piacevole, ben scritto, ambientato in anni passati senza troppo tecnologia. In 1ma pagina ho trovato una dedica del 1976 alla mamma (preso in un bookcrossing a Ospedaletti (IM) facebook

Il cosiddetto “orologio biologico” femminile ticchetta più velocemente, ma spesso non in sincronia con i momenti e le scelte di vita: c’è chi non vuole affatto diventare madre; chi vuol prima affermarsi nel lavoro; chi non ha a fianco la persona giusta x.com