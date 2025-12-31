Chi sono i figli di Anna Oxa e cosa fanno nella vita | Denunciai il padre perché non versava il mantenimento

I figli di Anna Oxa sono Francesca, nata nel 1992, e Qazim Belleno, nato nel 1997. Entrambi hanno scelto percorsi di vita distinti, mantenendo una certa riservatezza sulla loro vita privata. In passato, Francesca ha affrontato problemi legati al mantenimento, arrivando anche a denunciare il padre per mancato versamento. La loro storia personale è stata oggetto di interesse pubblico, ma rimane principalmente privata.

I figli di Anna Oxa si chiamano Francesca e Qazim Belleno e sono nati rispettivamente nel 1992 e nel 1997. L’artista li ha avuti dalla sua relazione con Gianni Belleno, storico batterista dei New Trolls a cui è stata legata dal 1989 al 1999. Gianni Belleno, batterista del gruppo musicale italiano New Trolls, suo compagno nel decennio 1989 – 1999 che le ha dato anche i suoi due figli, Francesca e Qazim. Nel 2009 Gianni Belleno è stato denunciato dall’artista per violazione degli obblighi di assistenza familiare in quanto non versava l’assegno per il mantenimento dei figli pattuito con i giudici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

