5 idee look casual-chic per abbinare gli stivaletti in montone Possibilmente scontati

Gli stivaletti in montone sono un'ottima scelta per un look casual-chic, unendo comfort e stile. In questa guida, scoprirai cinque idee semplici e pratiche per abbinarli al meglio, con soluzioni anche convenienti grazie a offerte e sconti. Perfetti per affrontare le giornate più fredde con eleganza, questi calzature sono tornate di tendenza, come dimostrano anche le star che li indossano.

Avvistati ai piedi di ogni celebrità, gli stivaletti Ugg tornano inaspettatamente a scaldare l'inverno. In origine considerati tutt'altro che fashion (il termine "ugg" deriva dallo slang australiano "ugly"), si fanno portavoce di una nuova idea di eleganza rilassata, imponendosi come simbolo di una moda che rivaluta il comfort. Come abbinare gli stivali in suede: 5 outfit imperdibili per la stagione fredda X Leggi anche › Perché gli stivali in suede sono la tendenza facile, ma chic, da seguire questo inverno Trascorsi i tempi in cui il loro unico scopo era quello di tenere al caldo i surfisti, adesso gli stivali in montone si indossano con cappotti sartoriali e pantaloni dalle linee morbide, maglieria di qualità e neutri sofisticati, in un gioco di contrasti che eleva il quotidiano e ridefinisce i confini tra casual e formale.

