Castellon-Cultural Leonesa lunedì 23 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il 23 marzo 2026 alle ore 20:30 si sfideranno Castellon e Cultural Leonesa. Il Castellon ha subito tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali per 4-1 a Gijon, mentre il Cultural Leonesa ha perso due volte in casa, la settimana scorsa per 2-1 contro la capolista Racing Santander. Entrambe le squadre cercano una vittoria per migliorare il proprio andamento.

Tre sconfitte di fila per il Castellon, l’ultima per 4-1 a Gijon, e tre anche per il Cultural Leonesa, battuto per due volte in casa, la settimana scorsa per 2-1 dalla capolista Racing Santander. Gli Orelluts di questo passo rischiano di uscire dalla zona playoff ma con una vittoria consoliderebbero la loro posizione portandosi a sole. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Castellon-Cultural Leonesa (lunedì 23 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Almeria-Cultural Leonesa (lunedì 09 marzo 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiIl Castellon, secondo nella classifica di Segunda Division a quota 49 punti, è stato battuto a sorpresa dalla Real Sociead B e così l’Almeria, che ha... Una raccolta di contenuti su Castellon Cultural Leonesa lunedì 23... Discussioni sull' argomento Castellón - Cultural Leonesa in Diretta Streaming | DAZN IT; Cultural Leonesa eye survival at Castellón as Ribeiro could return and Mellot banned; Watch Castellón - Cultural Leonesa Live Stream Online | DAZN IT; International break hits Castellón, Cipenga to miss Cultural Leonesa. La Cultural Leonesa se hace fija en la jornada del lunesNueva jornada intersemanal para la Cultural y Deportiva Leonesa. El equipo ahora de Rubén de la Barrera afrontará sus dos próximos partidos a domicilio en la jornada de lunes. La Liga ha publicado los ... leonoticias.com