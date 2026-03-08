Almeria-Cultural Leonesa lunedì 09 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Lunedì 9 marzo 2026 alle 20:30 si gioca la partita tra Almeria e Cultural Leonesa. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state stabilite dai bookmaker. Il Castellon, che occupa il secondo posto in classifica nella Segunda Division con 49 punti, è stato sconfitto in una precedente partita. La sfida tra Almeria e Cultural Leonesa si avvicina con le squadre pronte a scendere in campo.

Il Castellon, secondo nella classifica di Segunda Division a quota 49 punti, è stato battuto a sorpresa dalla Real Sociead B e così l'Almeria, che ha gli stessi punti, ha la chance di staccarlo battendo un Cultural Leonesa che si presenta nella città andalusa in piena zona retrocessione e a digiuno di vittorie dal 17. Cultural - Almería de Copa del Rey 2024/2025: resultado, resumen y goles Final del partido, Cultural Leonesa 1, Almería 2. 96' Final segunda parte, Cultural Leonesa 1, Almería 2. 93' Tarjeta Amarilla Juan Artola (Cultural Leonesa) ha visto tarjeta amarilla por juego