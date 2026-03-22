Carlo Verdone | Non camminavo più dal dolore mi operarono in 58 minuti o avrei perso troppo sangue

Carlo Verdone ha confidato il calvario vissuto per anni a causa di un problema alle gambe, la coxartrosi bilaterale. Il dolore era insostenibile, a tal punto da impedirgli di camminare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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