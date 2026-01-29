Calciomercato Premier League il Crystal Palace lavora su due operazioni! La rivelazione di Romano

Il Crystal Palace sta affrettando le mosse nelle ultime ore di mercato. Secondo Fabrizio Romano, il club londinese sta lavorando su due operazioni contemporaneamente, senza perdere tempo. La squadra cerca rinforzi per rafforzare la rosa e restare in corsa in Premier League. Le trattative sono in corso e si aspettano novità nelle prossime ore.

Calciomercato Lazio, Fabiani accelera su Mane: il difensore del Borussia Dortmund nel mirino. Le ultime novità Mercato Inter, quel nerazzurro ha deciso! Vola in Turchia, ecco quale club giocherà: tutti i dettagli Calciomercato Lazio, Fabiani accelera su Mane: il difensore del Borussia Dortmund nel mirino. Le ultime novità Mercato Inter, quel nerazzurro ha deciso! Vola in Turchia, ecco quale club giocherà: tutti i dettagli Mercato Bologna, occhi su quel calciatore del Cagliari! Sartori cerca il colpo sulla destra, cosa sta succedendo Chelsea, Palmer è finito del mirino dei Red Devils! Settimana di fuoco per il trequartista inglese.

