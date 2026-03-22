Bossi a Pontida l’ultimo saluto al Senatur tra ‘Padania libera’ e contestazioni

(Adnkronos) – Pontida si compatta e si divide allo stesso tempo nel giorno dell’addio a Umberto Bossi, il fondatore della Lega scomparso giovedì scorso a 84 anni, tra cori che invocano alla “Padania libera” e contestazioni ad alcuni politici presenti, tra cui il vicepremier e leader del Carroccio, Matteo Salvini. Il clima si avverte subito fuori dall’abbazia di San Giacomo, a meno di due ore dall’inizio dei funerali, con il popolo leghista già schierato dietro le transenne: foulard, camicie verdi, bandiere della Lega lombarda con Alberto da Giussano e magliette con il volto del Senatur. I cori, quelli di sempre, “Roma ladrona, il Nord non perdona” e “Padania libera”, scandiscono come il suo popolo sia ancora profondamente fedele alla figura del fondatore. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

L’ultimo saluto a Bossi: Pontida si stringe al SenatùrCentinaia di militanti e le principali cariche istituzionali a Pontida per i funerali di Umberto Bossi.

Leggi anche: A Pontida l’addio a Bossi, tra Padania libera e Secessione

Tutti gli aggiornamenti su Bossi a Pontida l'ultimo saluto al...

Temi più discussi: Tra lacrime e cori contro il tricolore, l'ultimo saluto di Pontida a Umberto Bossi; Il ritorno di Bossi a Pontida. L’ultimo saluto al Senatùr sulle note del Va’ pensiero; L’ultimo saluto a Bossi a Pontida tra applausi e cori - Le foto, il video; Bossi, folla di militanti a Pontida per il saluto al Senatur.

I leghisti a Pontida per i funerali di Umberto Bossi: l’abbraccio al Senatùr. Il Va’ pensiero degli Alpini e gli insulti al Tricolore. La direttaLe esequie nel monastero di San Giacomo Maggiore. Migliaia di militanti si stringono attorno alla moglie e ai figli del carismatico fondatore e leader indiscusso venuto a mancare venerdì 19 marzo a 84 ... ilgiorno.it

Umberto Bossi, la Lega delle origini a Pontida per i funerali: applausi a Meloni, contestazioni a Salvini e cori contro il tricoloreUna saga del nordismo, dell’indipendentismo e secessione e secesiun, e «Roma ladrona il Nord non perdona». Un tuffo nel passato il fine falò ... ilmessaggero.it

Cori e imbarazzo. A Pontida, al termine dei funerali di Umberto Bossi, il feretro è uscito dalla chiesa tra slogan intonati da una parte della folla, compreso "Abbiamo un sogno nel cuore, bruciare il tricolore", "Secessione", "Roma ladrona, la Lega non perdona". I facebook

Meloni arriva a Pontida per i funerali di Umberto Bossi x.com