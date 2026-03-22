A Pontida l’addio a Bossi tra Padania libera e Secessione

Pontida (Bg), 22 mar. (askanews) – Alberto da Giussano, il sole delle Alpi, la musica celtica delle cornamuse. E gli slogan di una volta: la secessione, la Padania libera e Roma ladrona. L’addio a Umberto Bossi rimette in scena a Pontida una stagione politica lontana, bruscamente interrotta dall’ictus che nel 2004 colpì il Senatur. E la tensione tra la nuova Lega di Matteo Salvini e i nostalgici dei tempi dell’Umberto attraverserà tutta la mattinata. Il luogo è quello fondativo dell’immaginario nordista “inventato” da Bossi: il Sacro Prato del giuramento contro il Barbarossa è a poche centinaia di metri, le bandiere agitate da un vento freddo riportano agli anni ruggenti del celodurismo bossiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Temi più discussi: L’addio a Umberto Bossi, funerali domenica a Pontida: il cordoglio di leghisti e alleati; L'addio a Umberto Bossi, i funerali saranno a Pontida; Sarà domenica a Pontida l’addio a Umberto Bossi, cerimonia nell’abbazia di San Giacomo; Il ritorno di Bossi a Pontida. L’ultimo saluto al Senatùr sulle note del Va’ pensiero.

Pontida,in migliaia per l'addio a BossiUna vita senza libertà non è vita.Viva Bossi. Questa scritta in verde su un grande striscione bianco compare su un cavalcavia all'ingresso di Pontida (Bergamo) dove si tengono nell'Abbazia i Funeral ... rainews.it

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Oggi a Pontida ho dato l’ultimo saluto all’Umberto insieme al popolo della Lega, quello che rimarrà per sempre il suo popolo. Mentre ero lì mi è tornata in mente la prima volta che l’ho incontrato, quando avevo solo 17 anni. L’ho sentito parlare di meritocrazia, facebook

Il funerali di #UmbertoBossi a #Pontida, un lungo applauso e il suono delle cornamuse x.com